Порошенко с премьером Швеции обсудил агрессию России
Швеция поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, а ранее выражала готовность отправить своих миротворцев
Глава украинского государства Петр Порошенко после разговора с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым созвонился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает пресс-служба президента Украины.
Стороны сразу отметили динамично развивающиеся отношения между странами, а также взаимодействие на международной арене. Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.
Порошенко высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине.
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Президент отметил, что Украина рассчитывает на усиление санкционного давления Евросоюза на Россию, в том числе и "азовского пакета". Глава государства настоял на безотлагательном освобождении украинских заложников, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.
Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.
Отметим, что в сентябре 2018-го шведские депутаты уволили премьер-министра Левена. Члены шведского парламента проголосовали за вотум недоверия главе правительства Стефану Левену и отправили его в отставку, что стало прецедентом в шведской политике – он стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом. В то же время переговоры по новому премьеру зашли в тупик и Левен пока продолжает занимать эту должность.
Напомним, еще в прошлом году шведский министр обороны Петер Хульквист заявляла, что Швеция готова отправить на Донбасс миротворцев, но в случае, если будут соответствующие для этого условия.
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