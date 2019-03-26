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Порошенко с премьером Швеции обсудил агрессию России

Сегодня, 17:47

Швеция поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, а ранее выражала готовность отправить своих миротворцев

Левен и Порошенко
Левен и Порошенко. Фото: president.gov.ua
Порошенко с премьером Швеции обсудил агрессию России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a48/eb7/5c9a48eb76dca.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a48/eb7/5c9a48eb76dca.jpeg Политика Швеция поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, а ранее выражала готовность отправить своих миротворцев

Глава украинского государства Петр Порошенко после разговора с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым созвонился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает пресс-служба президента Украины.

Стороны сразу отметили динамично развивающиеся отношения между странами, а также взаимодействие на международной арене. Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

Порошенко высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине.

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Президент отметил, что Украина рассчитывает на усиление санкционного давления Евросоюза на Россию, в том числе и "азовского пакета". Глава государства настоял на безотлагательном освобождении украинских заложников, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.

Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Отметим, что в сентябре 2018-го шведские депутаты уволили премьер-министра Левена. Члены шведского парламента проголосовали за вотум недоверия главе правительства Стефану Левену и отправили его в отставку, что стало прецедентом в шведской политике – он стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом. В то же время переговоры по новому премьеру зашли в тупик и Левен пока продолжает занимать эту должность.

Напомним, еще в прошлом году шведский министр обороны Петер Хульквист заявляла, что Швеция готова отправить на Донбасс миротворцев, но в случае, если будут соответствующие для этого условия.

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Тег Россия, Швеция, Порошенко, Левен, телефонный разговор

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