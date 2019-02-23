Порошенко: с Россией можно говорить только с позиции силы

Президент заявил, что контакты с Россией дадут результат, если санкции будут сохранены

Порошенко выступает на ГА ООН. Фото: AFP

Порошенко: с Россией можно говорить только с позиции силы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d47/495/5c6d47495d575.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d47/495/5c6d47495d575.jpg 2019-02-23T01:46:00+02:00 Политика Президент заявил, что контакты с Россией дадут результат, если санкции будут сохранены

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Об этом он заявил в интервью, показанном в пятницу телекомпанией Fox News.

"Думаю, что с Россией можно говорить только с позиции силы", — сказал он в ответ на вопрос о том, следует ли президенту США вести переговоры с Россией.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат, "если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены".

Нынешняя администрация США, по его словам, "действует правильно и не только в том, что касается санкций, а и в поставках противотанковых комплексов Javelin в Украину".

Глава государства также заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море ведь "присутствие НАТО будет фактором стабилизации".

Ранее Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России. Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства.

Также сообщалось, что Порошенко просит отправить на Донбасс спецмиссию ООН. Президент Украины предложил отправить на Донбасс предварительную миссию, которая поможет разработать варианты миротворческой миссии.

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