Порошенко сдает анализы на "Олимпийском": онлайн-видео

Главу государства встречают на стадионе журналисты, а медики уже готовы взять анализы

Фото: president.gov.ua

Порошенко сдает анализы на "Олимпийском": онлайн-видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f3/a68/5ca6f3a68fc12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f3/a68/5ca6f3a68fc12.jpg 2019-04-05T09:21:00+03:00 Политика Главу государства встречают на стадионе журналисты, а медики уже готовы взять анализы

Президент Украины Петр Порошенко намерен сдать медицинские тесты в медлаборатории национального спорткомплекса "Олимпийский" и засвидетельствовать, что не употребляет наркотики и алкоголь.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Отметим, что действующий президент выбрал это место для сдачи анализов из-за того, что кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал его на дебаты именно на стадион. Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдают анализы перед дебатами.

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