Порошенко сделал Минобороны прямым импортером оружия: что это значит

Американцы и другие партнеры по НАТО готовы помочь в военной сфере, и теперь сделать это будет проще

Фото: president.gov.ua

Порошенко сделал Минобороны прямым импортером оружия: что это значит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg 2019-01-31T17:29:00+02:00 Политика Американцы и другие партнеры по НАТО готовы помочь в военной сфере, и теперь сделать это будет проще

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, согласно которому Министерство обороны становится прямым экспортером вооружений. Теперь военные смогут без посредников заключать контракты с иностранными компаниями, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно внесенным изменениям в законодательство относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, Минобороны и Генеральный штаб смогут закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

"Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг", – подчеркнул Порошенко.

Принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу (на 2019 год уже утвержден гособоронзаказ), уменьшит расходы на закупку военной продукции или услуг по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Закон предоставляет возможность государственным заказчикам по гособоронзаказу непосредственно осуществлять закупку, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить закупки в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

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Также совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами. Законом определяется, что государственные заказчики являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами осуществления международных передач товаров.

Ранее глава оборонного Комитета Верховной Рады Сергей Пашинский объяснял, причем здесь США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны. "Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам".

В данном контексте он напоминал, что на 2019 год США заложили в своем бюджете выделение Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, из которых 125 млн на закупку вооружения. Но также и выдвинули условие Киеву привести в соответствие свое законодательство.

В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал на новые военные поставки Киеву: "У нас есть возможность продать дополнительное (военное) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах".

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