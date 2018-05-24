Порошенко сделал заявление по сбитому МН17: "Зло будет наказано, а справедливость восстановлена"

По мнению президента, есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения

Сегодня совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17 представила дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушной комплекса, с помощью которого был сбит самолет. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб по ряду других стран удалось установить "прописку" Бука-убийцы: пятьдесят третьего Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ", – написал он.

По мнению президента, есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к сбиванию самолета человек.

"Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела", – написал Петр Порошенко.

"Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!", – добавил президент.

Ранее стало известно, что следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, передает The Daily Telegraph.

Расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

В распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Напомним, в конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.