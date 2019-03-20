Порошенко: Сегодняшний саммит Украина-ЕС – это уникальный формат поддержки нашего государства

Президент находится в Брюсселе с рабочим визитом

Фото: AFP

Порошенко: Сегодняшний саммит Украина-ЕС – это уникальный формат поддержки нашего государства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/29a/8da/5c929a8dae95e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/29a/8da/5c929a8dae95e.jpg 2019-03-20T21:55:00+02:00 Политика Президент находится в Брюсселе с рабочим визитом

Президент Петр Порошенко заявляет, что сегодняшний саммит Украина – Европейский Союз является чрезвычайно важным и уникальным. Украину и ее евроинтеграционные стремления поддерживают в ЕС, подчеркнул глава государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Никогда ранее Украина не встречалась одновременно на одной встрече с президентом Европейского Совета, президентом Еврокомиссии, президентом Европейского парламента, с вице-президентом, членами Еврокомиссии", - сказал он во время общения с журналистами в Брюсселе.

"Саммит уникальный по времени, поскольку он происходит за десять дней до выборов. И это абсолютно четкий формат поддержки – не просто поддержки Порошенко, а поддержки Украины и наших евроинтеграционных стремлений", - подчеркнул президент.

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"Потому что Украина сейчас нуждается в этой поддержке. Украина нуждается в поддержке, поскольку сейчас определяющее для будущего Украины время: или Украина продолжит развитие своим украинским путем, продолжит интеграцию в ЕС и НАТО, будет ставить вопрос соответствия критериям будущего членства, или, не исключено, возможен разворот. И сегодня мы должны сделать все для того, чтобы этого, безусловно, не допустить", - также подчеркнул Петр Порошенко.

По словам главы государства, у участники этой встречи очень насыщенная повестка дня, к обсуждению запланированы "конкретные практические вопросы, которые сейчас собираются реализовывать".

Президент поблагодарил Еврокомиссию за принятое вчера приложение 27 к Соглашению об ассоциации, которое позволяет синхронизировать энергетические рынки.

"Это прямой наш ответ Российской Федерации почему Еврокомиссия, Европейский Союз должны принимать активное участие при переговорах в энергетических вопросах, в том числе и по вопросам "Северного потока – 2", – отметил Петр Порошенко.

Кроме того, подчеркнул глава государства, это решение уже и есть секторальной интеграцией в энергетический сектор, куда так стремится Украина и который начинается с различных проектов: начиная от недопущения "Северного потока – 2" и заканчивая строительством энергомоста, сооружение которого обсуждалось на совещании в Хмельницком при участии президента.

Петр Порошенко также сообщил, что Еврокомиссия поддержала его предложение о цифрового рынка.

"Для обычных украинцев это очень простые позиции, о которых я говорил – отсутствие платы за роуминг во время путешествий. Это так называемый цифровой безвиз. И я думаю, что эта позиция также чрезвычайно актуальна", – отметил он.

Глава государства выразил надежду, что сегодня будет достигнута договоренность о дате следующего саммита Украина-ЕС. "Мы надеемся, что он будет в начале лета и после завершения переговоров дату саммита вы сможете услышать", – сказал он.

По сегодняшней повестке дня Петр Порошенко также обратил внимание на то, что сегодняшний состав украинской делегации очень представительный.

"Начиная с первого вице-премьер-министра Украины, министра регионального развития, министра финансов, министра иностранных дел, других членов правительства. Будет обсуждаться прогресс в плане макрофинансовой помощи. Мы очень благодарны за участие и Комиссару по малому и среднему бизнесу, потому что сотрудничество в области улучшения инвестиционного климата, поддержки, включая институциональную поддержку и заканчивая конкретной финансовой поддержкой – это будет наш вклад в решительные меры по борьбе с бедностью", - резюмировал президент.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Брюссель, где примет участие в неформальном мини-саммите Украина – Европейский Союз.

Напомним, летом прошлого года состоялся юбилейный саммит Украина-ЕС. Во-первых, встреча на высшем уровне, в отличие от прошлогодней (в 2017-м), закончилась с итоговой декларацией, в которой Евросоюз признал европейские стремления Украины. Во-вторых, впервые в декларации такого уровня прозвучали жесткие в адрес Москвы призывы освободить всех политзаключенных в Крыму и России.

Также мы писали, как в феврале в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде, в которой он, среди прочего, обращался и к украинским политикам накануне выборов.

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