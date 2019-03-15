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Порошенко: Силу украинской армии Путину уже не одолеть

Сегодня, 16:33

За любую военную авантюру враг заплатит высокую цену, отметил глава государства

Фото: AFP
Порошенко: Силу украинской армии Путину уже не одолеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/512/160/5c85121608205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/512/160/5c85121608205.jpg Политика За любую военную авантюру враг заплатит высокую цену, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль обречен на поражение и президенту РФ Владимиру Путину с его войском не одолеть новую украинскую армию. Об этом он заявил в ходе Совета регионального развития Закарпатской области.

Он напомнил, что украинская армия является одной из сильнейших в Европе, что даже военные НАТО приезжают не только тренировать, но и перенимать опыт украинских воинов.

"Сила ВСУ растет с каждым днем. Еженедельно армия получает новейшее оружие как отечественного производства, так и современные образцы, которые мы импортируем. Нам помогают партнеры, и на армию начали работать украинские оборонные предприятия. Я лично бываю на передаче техники и вооружения в войска, которая уже не просто отремонтирована, а модернизирована и зачастую это новое и современное оружие", – заявил Порошенко.

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Президент отметил, что армия уже освободила две три Донбасса и прочно укрепилась на своих рубежах, поэтому в случае наступления агрессор жестоко поплатится за это.

"И наши друзья, и наш враг видят признаки ее силы и видят, что любая другая авантюра будет стоить врагу значительно большую цену … Силу нашей армии, и я это утверждаю уверенно, Путину уже не одолеть", – подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил, что существует угроза удара исподтишка, в тылу, а для этого агрессор задействует весь арсенал информационной войны.

Отметим, командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Сергей Попко, говоря о возможностях ВСУ на сегодняшний день, сказал, что если бы в 2014 году Украина имела такую армию, то не было бы и агрессии РФ. За время войны в Вооруженных силах создано много бригад и полков.

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Тег Путин, армия, Порошенко, ВСУ

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Источник:

УНИАН

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