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Порошенко сказал, когда будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе

Сегодня, 22:04

Президент отметил, что "будут донесены сигналы до российской стороны"

Фото: president.gov.ua

Пасхальное прекращение огня на Донбассе будет объявлено на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 апреля, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы – режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", - сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что "будут донесены сигналы до российской стороны" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

Как сообщалось, Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе.

Отметим, что 10 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была достигнута предварительная договоренность о введении 18 апреля перемирия по случаю пасхальных праздников.

Стоит также напомнить, что ранее переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.


Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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Тег Порошенко, Пасха, перемирие, режим прекращения огня

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Источник:

Интерфакс-Украина

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