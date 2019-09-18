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Порошенко снова не пришел на допрос: в ГБР сообщили подробности

18 сентября, 12:12

Бывшего президента связывают с одной проблемой во время судебной реформы в 2016 году

/ Фото: Getty Images

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований. Следователи планировали его допросить по уголовному производству относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, ближайшие допросы Порошенко запланированы на 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты. Также она пояснила, для чего сегодня следователи хотели пообщаться с экс-президентом.

"Петро Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно. Данное уголовное производство периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", – сказала Иванова и добавила, что уже допрашиваются судья по данному уголовному производству (а их более тысячи).

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Спикер Госбюро расследований добавила, что к Порошенко не могут применить принудительный привод, так как он под депутатским иммунитетом.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 13 сентября, хотя до этого несколько раз проигнорировал допрос в связи с участием в заседаниях парламента. Но самый скандальный его визит в ГБР случился 25 июля. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Позже Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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Порошенко допрос судьи ГБР

Источник: Интерфакс-Украина

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