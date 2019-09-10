Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: названа причина

В отношении экс-президента не могут применить принудительный привод, объяснили в «украинском ФБР»

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Адвокаты говорят, что причина его не прихода – участие в заседании парламента.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, политик должен был быть допрошен по двум уголовным производствам.

"Сегодня Порошенко не явился на допрос, на который он был вызван на 9:30. Также он должен явиться сегодня на еще один допрос в ГБР. Пока мы не знаем, планирует ли он появляться. Он (Порошенко) должен был быть допрошен сегодня в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое касается возможного захвата госвласти и невыполнения решения суда при проведении конкурса по отбору кандидатов в ВСП (Высший совет правосудия – ред.) и назначения членов ВСП", – сказала она.

Касательно второго допроса в ГБР уточнили, что речь о другом уголовном производстве – об отмене решения одного из руководителей райгосадминистрации Николаевской области по земельным вопросам.

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"Применять принудительный привод или другие меры мы не можем без согласия Верховной Рады", – добавила Иванова.

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в свою очередь адвокат Игорь Головань принес показания Порошенко в ГБР, но не уточнила, по какому именно делу, а также объяснил причину отсутствия экс-президента на допросе.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... Они должны понимать, что работа парламента – это уважительная причина неявки на допрос", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля, его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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