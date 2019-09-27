Порошенко снова не явился на допрос: в ГБР рассказали об уголовном производстве

Политик был заранее уведомлен о дате допроса и в этот день нет заседаний парламента, но появилась новая причина его отсутствия

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко последний раз приходил на допрос 13 сентября. Сегодня же он снова не явился в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отсутствия в Украине, хотя он был заранее уведомлен о дате допроса. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Он (Порошенко) на допрос не явился, о времени и дате допроса он был заблаговременно информирован предусмотренным УПК способом... Имеется письмо адвоката, в котором говорится, что он (Порошенко) находится за рубежом, но я подчеркиваю, что мы уведомили об этой дате его заблаговременно, и мы брали санкцию на разглашение нескольких дат для того, чтобы не было провокаций о том, что он не знал, не понимал и не услышал", – сказала она.

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По словам пресс-секретаря ГБР, допросить его должны были по уголовному производству относительно прохода украинских кораблей через Керченским пролив, что привело к захвату техники и экипажа в ноябре прошлого года.

"Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Допрос должен был состояться по уголовному производству, которое связано с возможным совершением уголовных преступлений должностными лицами, занимавшими или занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, в том числе и пятым президентом Украины во время прохождения кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года", – заявила Иванова и добавила, что по данному делу уже были допрошены сами освобожденные моряки.

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Следующая дата допроса Порошенко назначена на 3 октября.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 сентября Порошенко очередной раз не явился на допрос. В ГБР рассказали, что его должны были допросить по уголовному производству относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Напомним, ранее пятый президент Украины (2014-2019 гг.) уже несколько раз проигнорировал допрос в связи с участием в заседаниях парламента. Но самый скандальный его визит в ГБР случился 25 июля. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

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