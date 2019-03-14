Порошенко снова собрался на Донбасс

Глава государства хочет лично поздравить добровольцев на фронте с их праздником

Фото: president.gov.ua

Порошенко снова собрался на Донбасс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a0a/303/5c8a0a3039af4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a0a/303/5c8a0a3039af4.jpeg 2019-03-14T10:01:00+02:00 Политика Глава государства хочет лично поздравить добровольцев на фронте с их праздником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня посетит украинских военных на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца.

Он также рассказал, кого он считает настоящими добровольцами.

"Сейчас я лечу на фронт, чтобы также посетить наших добровольцев. Добровольцы для меня – это батальон Кульчицкого, добровольцы ля меня все те, кто с Сотен самообороны Майдана, не ожидая каких-то призывов, стали на защиту страны. Добровольцы для меня – это те, кто первыми пошли в военкомат в 2014-м. Добровольцы для меня – это те, кто попросил перевести их с тыловых подразделений на передовую. Добровольцы – это те, кто сделал шаг, когда командир оглашал, кто станет на защиту Донецкого аэропорта", – сказал Порошенко.

Как уже сообщалось, во время этого же выступления Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Президент напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Напомним, две недели назад, 1 марта, глава государства уже летал на фронт в Донецкой области, однако и боевики были начеку – во время его визита к военным в 2 км от места его пребывания случился обстрел из ПТРК.

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