Порошенко совершит частный визит в США: стала известна причина

Сегодня, 15:22

Визит носит частный характер, поэтому президент совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября посетит США с частным визитом, где примет участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, который недавно умер, сообщает пресс-служба главы государства.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", – сказал он перед отлетом в Вашингтон.

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Порошенко отметил, что американский политик навсегда останется героем для украинского народа, который помогал противостоять российской агрессии.

"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане и преданным собратом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений (поездка Маккейна и Порошенко на Донбасс 31 декабря 2016 года. – Ред.). Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", – подчеркнул президент.

В АП сообщили, что визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Как стало известно, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк также посетит США для присутствия на церемонии прощания с Джоном Маккейном.

Как сообщалось, в ночь с 25 на 26 августа в США умер Джон Маккейн, который с 2017 года боролся со страшным недугом. Отметим, что он считался одним из главных друзей нашей страны, регулярно поддерживал и боролся за предоставление Украине помощи, в том числе летального вооружения США. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить главные цитаты Маккейна об Украине.

Также мы писали о том, как в Украине восприняли смерть Маккейна. Украинские политики в один голос высказали сожаление в связи с утратой друга Украины и напомнили, как сенатор всегда поддерживал Украину и помогал противостоять России.
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Источник:

"Сегодня"

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