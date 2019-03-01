Порошенко совершит визит на передовую на Донбасс
Глава государства выступил на Всеукраинском форуме семьи в Киеве и анонсировал визит на восток Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня посетит прифронтовую зону на востоке Украины. Об этом он объявил во время выступления на IV Всеукраинском форуме семьи в Киеве.
Он отметил, что крепкая семья – это единство, которое помогает украинцам противостоять агрессору, вторгшемуся в Украину.
"Когда стране приходится трудно – идут с оружием в руках защищать государство и защищать свою землю. О чём думает солдат, когда он, рискуя собственной жизнью, защищает государство? Безусловно, о своей стране и своем народе, но он защищает свой дом, свих родных, семью … Сейчас я отбываю с региональной поездкой для встреч на "передке", на фронте, в прифронтовой зоне", – сказал Порошенко.
Напомним, в октябре прошлого года президент Украины приезжал в Хмельницкую область и во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы отдал приказ военным на Донбассе. Глава государства также потребовал от военных – не сдавать ни единого кусочка украинской земли.
А в августе 2018 года Порошенко прилетел на Донбасс. Он прибыл в прифронтовую Авдеевку в Донецкой области и принял участие в торжественном пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от населенного пункта Очеретино к Авдеевке.
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