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Порошенко совершит визит на передовую на Донбасс

Сегодня, 11:07

Глава государства выступил на Всеукраинском форуме семьи в Киеве и анонсировал визит на восток Украины

Фото: president.gov.ua
Порошенко совершит визит на передовую на Донбасс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f5/eab/5c78f5eabaeb0.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f5/eab/5c78f5eabaeb0.jpeg Политика Глава государства выступил на Всеукраинском форуме семьи в Киеве и анонсировал визит на восток Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня посетит прифронтовую зону на востоке Украины. Об этом он объявил во время выступления на IV Всеукраинском форуме семьи в Киеве.

Он отметил, что крепкая семья – это единство, которое помогает украинцам противостоять агрессору, вторгшемуся в Украину.

"Когда стране приходится трудно – идут с оружием в руках защищать государство и защищать свою землю. О чём думает солдат, когда он, рискуя собственной жизнью, защищает государство? Безусловно, о своей стране и своем народе, но он защищает свой дом, свих родных, семью … Сейчас я отбываю с региональной поездкой для встреч на "передке", на фронте, в прифронтовой зоне", – сказал Порошенко.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины приезжал в Хмельницкую область и во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы отдал приказ военным на Донбассе. Глава государства также потребовал от военных – не сдавать ни единого кусочка украинской земли.

А в августе 2018 года Порошенко прилетел на Донбасс. Он прибыл в прифронтовую Авдеевку в Донецкой области и принял участие в торжественном пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от населенного пункта Очеретино к Авдеевке.

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Тег Донбасс, Порошенко, визит

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