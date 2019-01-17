Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе
Указ вступает в силу со дня опубликования
Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.
"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", – говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января.
Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.
В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.
Также Порошенко подписал указ, согласно которому Марьинская районная государственная администрация Донецкой области приобрела статус Марьинской районной военно-гражданской администрации.
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