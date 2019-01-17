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Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе

Сегодня, 22:30

Указ вступает в силу со дня опубликования

Фото: president.gov.ua
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0e5/642/5c40e5642f9df.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0e5/642/5c40e5642f9df.jpg Политика Указ вступает в силу со дня опубликования

Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", – говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января.

Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.

Также Порошенко подписал указ, согласно которому Марьинская районная государственная администрация Донецкой области приобрела статус Марьинской районной военно-гражданской администрации. 

Донбасс, Порошенко, указ, волноваха, Петр Порошенко, военно-гражданские администрации

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