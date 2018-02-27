Порошенко созвонился с Лукашенко: стало известно, о чем говорили

Сегодня, 16:18

Президенты готовятся к большому экономическому событию между странами

Порошенко и Лукашенко. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Лукашенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты обсудили повестку дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

Кроме того, Порошенко и Лукашенко отметили важность достойной подготовки к проведению в этом году в Гомеле форума регионов Украины и Беларуси. В связи с этим лидеры стран поговорили об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

Как известно, последняя встреча Лукашенко и Порошенко состоялась в ноябре прошлого года в Эмиратах, где украинский лидер пребывал с визитом и заодно встретился с белорусским коллегой.

В свою очередь белорусский гарант во время встречи в ОАЭ рассказал, как Украина и Беларусь могут расширить сотрудничество. Новый импульс развитию отношений между странами, уверен Лукашенко, даст первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Напомним, в июле прошлого года в Киеве прошел украинско-белорусский бизнес-форум. Экономический форум собрал почти 400 представителей бизнеса Украины и Беларуси. Стороны подписали 18 договоров.
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"Сегодня"

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