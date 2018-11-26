Порошенко созвонился с Меркель: стали известны детали разговора

Сегодня, 16:43

Глава государства призывает мировое сообщество ужесточить наказание для Москвы

Фото: twitter.com/poroshenko
Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации с новой агрессией России в Азовском море, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер рассказал канцлеру ФРГ, как Россия грубо нарушила международное право и атаковала украинские корабли в Азовском море. Также он высказался относительно планов о введении военного положения.

Порошенко также заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

В свою очередь Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

Собеседники скоординировали действия по подготовке к Европейскому Совету, который состоится в Брюсселе в декабре.

Отметим, сегодня президент созванивался и с президентом Польши, и с президентом Евросовета. Также в результате телефонного разговора Петр Порошенко и генсек Альянса Йенс Столтенберг договорились о срочном проведении комиссии Украина НАТО из-за агрессии России.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.
Россия, Порошенко, азовское море, Меркель, агрессия

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"Сегодня"

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