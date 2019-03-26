Порошенко созвонился с ушедшим в отставку Назарбаевым
Недавно экс-президент Казахстана сложил свои полномочия и ушел в отставку
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, который недавно покинул пост президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений.
Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана".
Отметим, что уже бывший президент не отошел от руководства страной и останется руководителем Совета безопасности Казахстана. Как известно, согласно казахстанским законам, полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики с момента принесения присяги. Читайте все подробности отставки Назарбаева.
В итоге президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал должность председателя Сената Республики.
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