Порошенко созвонился с ушедшим в отставку Назарбаевым

Недавно экс-президент Казахстана сложил свои полномочия и ушел в отставку

Назарбаев и Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко созвонился с ушедшим в отставку Назарбаевым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2d/4dc/5c9a2d4dc2021.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2d/4dc/5c9a2d4dc2021.jpeg 2019-03-26T15:48:00+02:00 Политика Недавно экс-президент Казахстана сложил свои полномочия и ушел в отставку

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, который недавно покинул пост президента Казахстана, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений.

Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана".

Отметим, что уже бывший президент не отошел от руководства страной и останется руководителем Совета безопасности Казахстана. Как известно, согласно казахстанским законам, полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики с момента принесения присяги. Читайте все подробности отставки Назарбаева.

В итоге президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал должность председателя Сената Республики.

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