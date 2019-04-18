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Порошенко созывает совещание в СНБО по ситуации с ПриватБанком

Сегодня, 21:00

Заседание состоится в 21:00

Фото: AFP
Фото: AFP.

Президент Украины Петр Порошенко на 21.00 созывает совещание в Совете национальной безопасности и обороны относительно ситуации с ПриватБанком. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком. Начало в 21.00", – отмечается в заметке.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украине.

Также сообщалось, что международные партнеры Украины, в том числе и США, внимательно наблюдают за ситуацией, которая развивается вокруг ПриватБанка. Американские дипломаты напомнили о том, что тогда международные партнеры Украины поддержали решение правительства Нацбанка национализировать ПриватБанк ради защиты интересов вкладчиков и стабильности финансовой системы страны в целом. 

"Мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", – добавили в посольстве.

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Тег банк, ПриватБанк, решение суда

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