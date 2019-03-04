Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому"

Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову организовать заседание

Фото: president.gov.ua

Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d08/b77/5c7d08b779106.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d08/b77/5c7d08b779106.jpeg 2019-03-04T13:18:58+02:00 Политика Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову организовать заседание

Президент Украины Петр Порошенко поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования "Укроборонпрома". Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

Глава государства поручил организовать заседание секретарю СНБО Александру Турчинова на среду.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиление прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание в среду", – сказал Порошенко.

По его словам, пока армия защищает страну от агрессора на фронте, своим долгом он считает защитить армию от коррупционеров.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Сегодня стало известно, что Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в журналистском расследовании подозревается в причастности к хищениям средств в оборонной сфере.

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