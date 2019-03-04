Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому"

Сегодня, 13:18

Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову организовать заседание

Фото: president.gov.ua
Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d08/b77/5c7d08b779106.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d08/b77/5c7d08b779106.jpeg Политика Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову организовать заседание

Президент Украины Петр Порошенко поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования "Укроборонпрома". Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

Глава государства поручил организовать заседание секретарю СНБО Александру Турчинова на среду.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиление прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание в среду", – сказал Порошенко.

По его словам, пока армия защищает страну от агрессора на фронте, своим долгом он считает защитить армию от коррупционеров.

Читайте также

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Сегодня стало известно, что Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в журналистском расследовании подозревается в причастности к хищениям средств в оборонной сфере.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, СНБО, укроборонпром

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме"

2 марта, 07:36

Луценко обещает добиться возвращения денег в бюджет

"Есть факты – в тюрьму": Порошенко о хищениях в оборонной сфере

1 марта, 19:02

Президент призвал правоохранителей обеспечить прозрачное расследование

Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере

28 февраля, 14:16

Журналисты опубликовали расследование, в котором якобы чиновники "Укроборонпрома" нанесли ущерб государству на миллионы

"Укроборонпром" прокомментировал расследование журналистов о миллионных хищениях

26 февраля, 17:54

Госконцерн призвал журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода