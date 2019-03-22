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Порошенко сравнил религиозную ситуацию в России и Украине

Сегодня, 10:10

В Украине религиозное многообразие, которое не противоречит единству, и это лучше, чем быть в казарме "русского мира", отметил президент

Фото: president.gov.ua
Порошенко сравнил религиозную ситуацию в России и Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg Политика В Украине религиозное многообразие, которое не противоречит единству, и это лучше, чем быть в казарме «русского мира», отметил президент

Пока Россия продолжает провокации против Украинской церкви, президент Петр Порошенко указал на значительное отличие религиозной ситуации в Украине и России. Киев привержен государственно-церковному партнерству, а Москва – притеснению религиозных организаций. Об этом он сказал во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей, передает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что сейчас на территории России притесняют представителей различных религиозных организаций, также нарушаются религиозные свободы на территории оккупированного Крыма.

По его словам, на примере России можно увидеть, что такое государственная церковь и какой может быть ситуация с соблюдением религиозных прав и свобод граждан; что такое притеснения и преследования представителей других конфессий, в том числе и украинских церквей. В частности, постоянно возникают проблемы в деятельности римо-католиков, представители протестантских организаций могут рассказать о многочисленных фактах нарушений прав представителей религиозных организаций на оккупированных Россией территориях.

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"В то же время, я хотел бы подчеркнуть, что мы имеем пример плодотворного государственно-церковного партнерства. Наглядным примером этого партнерства является деятельность Всеукраинского совета церквей, в состав которой входят 16 церквей и религиозных организаций и одна межцерковная организация, среди которых православные, греко- и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейские и мусульманские религиозные организации. Я очень рад, что такое религиозное многообразие не противоречит единству. Наоборот, наше единство в многообразии делает нас сильнее, чем единство в казарме "русского мира", – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко напоминал, что в России даже сам Путин сравнивает РПЦ с ядерным оружием. По его словам, Киев больше не мог мириться с влиянием Москвы через свою церковь в Украине, и было принято решение о независимости Украинской церкви. После чего был получен Томос об автокефалии.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, говоря об объединении церквей в Украине, отмечал, что с руководством российской церкви Онуфрием и Кириллом договориться нереально.

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Тег Россия, церковь, Порошенко

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