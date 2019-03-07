Порошенко: США – неизменный партнер Украины в сфере безопасности

Порошенко отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года

Фото: twitter.com/usembassykyiv.

Порошенко: США – неизменный партнер Украины в сфере безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/043/a19/5c8043a19290d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/043/a19/5c8043a19290d.jpg 2019-03-07T10:15:43+02:00 Политика Порошенко отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи Порошенко отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года, в том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества.

"Было отдельно обсуждены дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли. Отмечена необходимость дальнейшего усиления давления на Россию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, который целенаправленно подрывает международную стабильность и безопасность", – говорится в сообщении.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: США – неизменный партнер Украины в сфере безопасности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.