Порошенко стал членом партии "Европейская солидарность"

Партия экс-президента готовится к съезду, чтобы на выборы пойти новой командой

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства пришел в офис своей партии "Блок Петра Порошенко", где и получил членский билет.

"Присоединился к нашей партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", – заявил Порошенко.

Напомним, что перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав. Теперь политическая сила бывшего президента будет носить название "Европейская солидарность".

Отметим, что на днях заместитель лидера фракции БПП Игорь Кононенко вышел из партии Порошенко. Он заявил, что полностью разделяет стремления партии "Европейская солидарность".

Также экс-президент 22 мая заявлял, что готовы к выборам в Верховную Раду. Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью". По его словам, 31 мая состоится съезд его партии, на котором будет проведено "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

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