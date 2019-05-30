Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко стал членом партии "Европейская солидарность"

30 мая, 15:54

Партия экс-президента готовится к съезду, чтобы на выборы пойти новой командой

Скриншот
Скриншот.

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства пришел в офис своей партии "Блок Петра Порошенко", где и получил членский билет.

"Присоединился к нашей партии "Европейская солидарность". Сегодня написал заявление и получил членский билет", – заявил Порошенко.

Напомним, что перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав. Теперь политическая сила бывшего президента будет носить название "Европейская солидарность".


Отметим, что на днях заместитель лидера фракции БПП Игорь Кононенко вышел из партии Порошенко. Он заявил, что полностью разделяет стремления партии "Европейская солидарность".

Также экс-президент 22 мая заявлял, что готовы к выборам в Верховную Раду. Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью". По его словам, 31 мая состоится съезд его партии, на котором будет проведено "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, партия, Европейская солидарность

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко стал членом партии "Европейская солидарность"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман рассказал, почему поведет в парламент свою политическую силу самостоятельно

27 мая, 00:09

Гройсман намерен создать политическую силу без объединений

Украина выбирает Раду: какие требования к кандидатам

24 мая, 22:19

Самовыдвиженцев шокировал размер денежного залога

Атака на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП

23 мая, 11:43

Экс-глава государства связывает это с началом избирательной кампании

Идея о референдуме о мирных соглашениях с Россией выглядит как капитуляция – Порошенко

22 мая, 20:46

Экс-президент посоветовал команде нового президента развеять эти слухи

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Видео: Вася "Пельмень" вырубил "Руки-базуки" одним ударом

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Ученые нашли гигантскую особь самого опасного в мире шершня

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

5 необычных способов не болеть

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь