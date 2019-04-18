Порошенко: У нас тревожная ситуация с реакцией мира на суд по ПриватБанку

Президент созвал заседание СНБО

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об обеспокоенности мировых финансовых организаций в связи с признанием Окружным админсудом Киева незаконной национализации ПриватБанка.

"Хочу заявить, что у нас очень тревожная ситуация с точки зрения реакции мира на подобные позиции. Мы сегодня уже имеем реакцию Соединенных Штатов Америки, имеем реакцию Европейского Союза, имеем реакцию Всемирного банка и Международного валютного фонда, и других стран "большой семерки", которые четко заявляют, что национализация 2016 года была вынужденным шагом, абсолютно оправданным после проведения тщательной проверки и аудита, который был нанят Национальным банком", – сказал Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве.

Он подчеркнул, что благодаря национализации ПриватБанка в 2016 году была спасена финансовая банковская система Украины.

Как сообщалось, в Евросоюзе официально выступили с заявлением о ситуации с ПриватБанком.

Также Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку. Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы.

Накануне Порошенко назвал правильным намерение Национального банка Украины (НБУ) и Кабинета министров обжаловать решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации ПриватБанка. Об этом он заявил в срочном телевизионном обращении к украинцам в четверг, 18 апреля.

"Подобная авантюра грозит потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент добавил, что вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.

Ранее сообщалось, что Минфин и Нацбанк будут оспаривать решение суда о признании национализации ПриватБанка незаконной. В ведомствах уверяют, что недостаток в капитале банка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией.

При этом, по данным властей, национализация ПриватБанка была проведена в соответствии с законом и одобрена международными партнерами Украины, а потому обратный процесс невозможен.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что деньги вкладчиков "ПриватБанка" должны быть сохранены. Он также напомнил, что государство докапитализировало этот банк на 155 млрд гривен, и теперь финучреждение находится в очень хорошем состоянии.

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