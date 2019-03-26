Порошенко: У Путина не будет выхода – придется сесть за стол переговоров
Москва несет большие потери и платит очень высокую цену за агрессию против Украины, отметил глава государства
Президент РФ Владимир Путин вынужден будет сесть за стол переговоров, так как санкции наносят огромный ущерб российской экономике. В свою очередь Украина объединилась с Западом и готовится вариант с введением миротворцев на Донбасс, что позволит разрешить конфликт. Об этом рассказал президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба главы государства.
"Ключ от мира находится не в Киеве, как некоторые пытаются навешать лапшу на уши. И не в Брюсселе и не в Вашингтоне. Ключ к миру находится в Москве. И Путин сейчас очень хочет, чтобы Украина выбрала очень лояльного ему человека, и это позволило бы Путину втянуть Украину или в Российскую империю, либо в Советский Союз", – сказал он.
Порошенко отметил, что у Киева есть четкий план, который поддерживается Евросоюзом и США, о введении миротворческой миссии ООН на восток Украины, что позволит разоружить боевиков, заставит Россию вывести войска с Донбасса и вернется контроль над границей с РФ в части Луганской и Донецкой областей.
"Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений", – сказал глава государства.
Президент напомнил, что из-за санкций за агрессию против Украины Россия несет большие потери, а это будет способствовать тому, что Путину все равно придется договариваться.
"Это уже становится для России (Крым) как "чемодан без ручки". И у России не будет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров и выполнять международные соглашения, которые были подписаны, в том числе и с участием РФ. У нас есть план, мы имеем график, силы и международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план. Альтернативы, когда украинцам предлагают стать на колени, ползти, плакать и вымаливать сегодня прощения у Путина – запомните: Москва, слезам не верит", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, недавно агентство Bloomberg подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По их данным, потери Кремля составляют 150 миллиардов долларов, большая часть которых из-за санкций США и Евросоюза. С 2014 года черный список лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, достиг более 700.
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