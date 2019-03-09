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Порошенко: Украина не намерена повторять ошибку с Будапештским меморандумом

Сегодня, 17:23

Глава государства заявил, что Украине необходимо иметь высокоточное ракетное оружие

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Украина не намерена повторять ошибку с Будапештским меморандумом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e88/d0c/5c7e88d0c34a7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e88/d0c/5c7e88d0c34a7.jpeg Политика Глава государства заявил, что Украине необходимо иметь высокоточное ракетное оружие

Украина намерена развивать высокоточное ракетное оружие и не повторять ошибок, подобных подписанию Будапештского меморандума. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на совете регионального развития в Черкасской области.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - заявил глава государства.

Также он напомнил о том, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал украинское государство.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Россия приостановила договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД.

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Читайте подробней в материале "Сегодня" о том, реально ли нарастить Украине ракетную мощь.

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Тег Порошенко, ракеты, будапештский меморандум

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Сегодня

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