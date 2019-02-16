Порошенко: Украина рассчитывает на поставки всех видов оружия из США

Президент Украины поблагодарил США за помощь в борьбе с российской агрессией

Фото: president.gov.ua.

Порошенко: Украина рассчитывает на поставки всех видов оружия из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg 2019-02-16T19:50:30+02:00 Политика Президент Украины поблагодарил США за помощь в борьбе с российской агрессией

Украина рассчитывает на поставки из США всех видов вооружений и продолжение сотрудничества в оборонной сфере. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украине всех типов вооружения после того, как мы приняли соответствующий закон, который позволяет Минобороны напрямую обеспечить поставки оружия", – заявил глава государства.

В то же время Порошенко назвал "позицией настоящего друга и партнера" решение США о существенном увеличении объема помощи Украине – почти до 700 млн долларов.

Кроме того, украинский президент отметил и подписание главой Белого дома Дональдом Трампом одобренного Конгрессом пакета законов, который существенно увеличил объем помощи Украине на текущий год.

"Я поблагодарил вице-президента и попросил передать благодарность президенту США, Конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что в подписанном бюджете больше 700 млн долларов США направлены на поддержку нашего государства, и это позиция настоящего друга и настоящего партнера", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года. Также мы сообщали, что Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине.

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