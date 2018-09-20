Порошенко: Украина усилит оборону Азовского моря

В ближайшее время Украина будет наращивать оборону акватории и побережья Азовского моря.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"На повестку дня в ближайшее время выходит вопрос наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", – заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что за последние четыре года Украина возродила не только армию, но и разведку, благодаря которой Киев имеет представление о планах Кремля на будущих парламентских и особенно президентских выборах. Он отметил, что на базе "пятой колонны" в Украине Москва планирует остановить европейскую интеграцию нашей страны.

Кроме того, Порошенко заявил о том, что оборонные нужды страны превышают возможности, но призвал находить "нестандартные, асимметричные ответы на любые планы противника" и потребовал от "Министерства обороны и Генерального штаба ускорить достижение оборонным сектором стандартов НАТО".

Напомним, ранее в ходе своего выступления Порошенко пообещал, что российской базы в Севастополе после освобождения Крыма точно больше не будет.

Также глава государства констатировал крах "путинского блицкрига и плана "русская весна" благодаря мощной армии, созданной Украиной за последние годы, а также рассказал о том, каким должен быть финал российской агрессии против нашей страны.