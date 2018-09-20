Порошенко: Украина усилит оборону Азовского моря

Сегодня, 12:30

Глава государства заявил о повышении важности охраны интересов страны на Азове 

Фото: pressjfo.news
Фото: pressjfo.news

В ближайшее время Украина будет наращивать оборону акватории и побережья Азовского моря.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"На повестку дня в ближайшее время выходит вопрос наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", – заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что за последние четыре года Украина возродила не только армию, но и разведку, благодаря которой Киев имеет представление о планах Кремля на будущих парламентских и особенно президентских выборах. Он отметил, что на базе "пятой колонны" в Украине Москва планирует остановить европейскую интеграцию нашей страны.

Кроме того, Порошенко заявил о том, что оборонные нужды страны превышают возможности, но призвал находить "нестандартные, асимметричные ответы на любые планы противника" и потребовал от "Министерства обороны и Генерального штаба ускорить достижение оборонным сектором стандартов НАТО".

Напомним, ранее в ходе своего выступления Порошенко пообещал, что российской базы в Севастополе после освобождения Крыма точно больше не будет. 

Также глава государства констатировал крах "путинского блицкрига и плана "русская весна" благодаря мощной армии, созданной Украиной за последние годы, а также рассказал о том, каким должен быть финал российской агрессии против нашей страны.
Порошенко, азовское море, оборона, послание

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: Украина усилит оборону Азовского моря". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Планы Путина провалились: главные заявления Порошенко в послании к Раде

Сегодня, 12:29

Глава государства отметил, что страну не сдали агрессору, и назвал основные достижения за последние годы

Украина

Корабли ЧФ РФ на стоянке в Севастополе /Фото: kchf.ru

"Изгнание" Черноморского флота РФ из Крыма: военный эксперт назвал большую проблему

Сегодня, 12:25

Харьковские соглашения гарантируют пребывание российского флота на украинском полуострове до 2042 года
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина должна разрушить стратегический план России по снятию санкций - Порошенко

Сегодня, 11:29

Кремль и его союзники пытаются убедить международное сообщество в неспособности Украины выполнять свои обязательства

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Россия оккупировала не только территории Украины: Порошенко рассказал о новой угрозе

Сегодня, 11:26

Москва пустила в ход новые средства для дестабилизации ситуации в стране, чтобы взять под контроль Киев
Загрузка...