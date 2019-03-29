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Порошенко: Украинская армия заставит агрессора заплатить высокую цену в случае попытки вторжения

Сегодня, 00:31

Последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии

Фото: Pixabay
Порошенко: Украинская армия заставит агрессора заплатить высокую цену в случае попытки вторжения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d4a/bdf/5c9d4abdf3df1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d4a/bdf/5c9d4abdf3df1.jpg Политика Последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что и украинские Вооруженные Силы, и украинский народ заставят агрессора заплатить значительно более высокую цену, в случае попытки вторгнуться на нашу землю. Об этом пишет сайт главы государства. Он подчеркнул, что за последние пять лет украинское войско вышло на качественно новый уровень подготовки и обеспечения.

"К сожалению, последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии. Мы, безусловно, не могли представить, что новые и новые "красные линии" Россия будет пересекать", – отметил Петр Порошенко.

Президент сказал: "Для этого мы и строили эти пять лет армию. Для этого мы создали хорошо вооруженную, хорошо обученную, хорошо мотивированную, хорошо одетую, хорошо накормленную, но в первую очередь — одну из наиболее эффективных армий на континенте".

"Если агрессор перейдет к широкомасштабной агрессии на суше — цена, которую агрессор заплатит за эти безответственные, авантюристические действия, значительно возрастет. Это будет и мощь украинских Вооруженных Сил. Это будет и отношение украинского народа", – подчеркнул Глава государства.

По словам Петра Порошенко, развернуты батальоны сил территориальной обороны, которыми сейчас будет заниматься заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, бывший первый заместитель руководителя Сил специальных операций.

"И работа сил сектора обороны и безопасности, не только Вооруженных Сил, подготовит очень много сюрпризов для агрессора в случае таких авантюрных и безответственных действий", – также отметил он.

Президент также подчеркнул, что уже сейчас за каждую провокацию противник на линии фронта платит вдвое более высокую цену.

Ранее Порошенко назвал условие для переговоров с Россией. По словам президента, для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной.

Как рассказывал на днях Порошенко, Украина вернется к политическому диалогу с Россией только тогда, когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ. Также он отмечал, что у Путина не будет выхода – ему придется сесть за стол переговоров, а помогут в этом международные санкции.


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Тег Россия, война, Порошенко, ВСУ, РФ, агрессия России, агрессия в отношении Украины, вторжение в Украину

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