Порошенко: Украинская армия заставит агрессора заплатить высокую цену в случае попытки вторжения
Последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что и украинские Вооруженные Силы, и украинский народ заставят агрессора заплатить значительно более высокую цену, в случае попытки вторгнуться на нашу землю. Об этом пишет сайт главы государства. Он подчеркнул, что за последние пять лет украинское войско вышло на качественно новый уровень подготовки и обеспечения.
"К сожалению, последние пять лет Украина живет в условиях, когда есть постоянная угроза полномасштабной агрессии. Мы, безусловно, не могли представить, что новые и новые "красные линии" Россия будет пересекать", – отметил Петр Порошенко.
Президент сказал: "Для этого мы и строили эти пять лет армию. Для этого мы создали хорошо вооруженную, хорошо обученную, хорошо мотивированную, хорошо одетую, хорошо накормленную, но в первую очередь — одну из наиболее эффективных армий на континенте".
"Если агрессор перейдет к широкомасштабной агрессии на суше — цена, которую агрессор заплатит за эти безответственные, авантюристические действия, значительно возрастет. Это будет и мощь украинских Вооруженных Сил. Это будет и отношение украинского народа", – подчеркнул Глава государства.
По словам Петра Порошенко, развернуты батальоны сил территориальной обороны, которыми сейчас будет заниматься заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, бывший первый заместитель руководителя Сил специальных операций.
"И работа сил сектора обороны и безопасности, не только Вооруженных Сил, подготовит очень много сюрпризов для агрессора в случае таких авантюрных и безответственных действий", – также отметил он.
Президент также подчеркнул, что уже сейчас за каждую провокацию противник на линии фронта платит вдвое более высокую цену.
Ранее Порошенко назвал условие для переговоров с Россией. По словам президента, для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной.
Как рассказывал на днях Порошенко, Украина вернется к политическому диалогу с Россией только тогда, когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ. Также он отмечал, что у Путина не будет выхода – ему придется сесть за стол переговоров, а помогут в этом международные санкции.
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