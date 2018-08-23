Порошенко: Украинский флаг решетили вражеские пули и за него ссылали в Сибирь

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что за последние сто лет украинский флаг пережил много тяжелый времен, но украинцы все же добились независимости. Об этом он рассказал во время праздничных мероприятий по случаю Дня флага.

"Именно под синим и желтым цветами из поколения в поколение мы, украинцы, боролись и боремся за свою свободу и свободу Украины. Его решетили вражеские пули, за него наказывали Сибирью в эпоху шестидесятников. С ним мы добились, в конце концов, Независимости, восстановили свое государство 27 лет назад", – сказал он.

Порошенко отметил, что в этом году традиционное поднятие флага впервые проходит не в Киеве, а в Днепре, ведь именно там, так и не родившись, бесславно погибла так называемая "Новороссия".

"Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!", – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, сегодня первые лица государства поздравили украинцев с Днем флага. Политики и военные объяснили, что для нашей страны флаг больше, чем просто символ.

Справка День флага Украины был учрежден в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, в соответствии с указом второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

Напомним, завтра Украина будет отмечать День независимости и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.