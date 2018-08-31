Порошенко: "Укроборонпром" почти на 100% выполняет гособоронзаказ

Концерн перешел от ремонта и модернизации к производству современных новых вооружений, отметил глава государства

Государственный концерн "Укроборонпром" почти на 100% выполняет гособоронзаказ и обеспечивает украинскую армию современным вооружением. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил госконцерн, которому исполнилось семь лет.

"Абсолютное большинство военной техники, которую мы видели на параде ко Дню Независимости, – производства "Укроборонпрома", – сказал глава государства.

Порошенко отметил, что за последние четыре года предприятия концерна перешли от ремонта и частичной модернизации на выпуск новейших образцов вооружения и военной техники с учетом боевого опыта украинского войска.

"Сейчас "Укроборонпром" почти на 100% выполняет государственный оборонный заказ и обеспечивает фронт современным военным вооружением. Ежедневный труд работников концерна – мощный вклад в победу Украины", – заявил президент.

Напомним, в марте министр обороны Степан Полторак рассказывал детали оборонного заказа армии. По его словам, на этот год выбрано пять приоритетных направлений работы, которые определены исходя из угроз, существующих на востоке Украины. Одно из этих направлений – современные противотанковые ракетные комплексы "Стугна", "Корсар".

В свою очередь командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Украинская армия в боях с Россией получила огромный боевой опыт и значительно выросла, а ее оснащение перешло на совершенно другой уровень в сравнении с довоенным периодом, отметил он.