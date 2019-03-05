Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине

Главная террористическая угроза для Украины исходит от России и боевиков на оккупированных территориях

Фото: president.gov.ua

Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e70/d05/5c7e70d0500e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e70/d05/5c7e70d0500e3.jpg 2019-03-05T14:53:24+02:00 Политика Главная террористическая угроза для Украины исходит от России и боевиков на оккупированных территориях

Президент Петр Порошенко своим указом утвердил Концепцию борьбы с терроризмом в Украине и поручил силовым структурам за два месяца разработать и утвердить соответствующий план. Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства указе №53/2019.

В Концепции отмечается, что на сегодняшний день наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в государстве, в том числе путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности т.н. "ДНР" и "ЛНР". В документе упоминаются террористические атаки боевиков на востоке Украины, например, обстрелы мирных поселков.

В Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом войны на Донбассе Украина переместилась с 51-го (2013 год) на 21 место (2018 год) среди 163 стран.

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Распространению терроризма на территории Украины способствуют следующие факторы:

активизация в Украине сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах проживания национальных меньшинств;

агрессивные действия России в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе;

наличие на территории Украины большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств;

рост уровня преступности, который связан с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и других средств массового поражения;

усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия;

внутренние миграционные процессы, в том числе вызванные войной, а также обострение миграционной кризиса в мире.

"Террористические угрозы, стоящие перед Украиной, требуют усовершенствования функционирования общегосударственной системы борьбы с терроризмом. В условиях гибридной войны требует усовершенствования институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в том числе путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при СБУ, оптимизации его организационно-штатной структуры", – говорится в Концепции.

В документе президент отмечает среди основных принципов борьбы с терроризмом неотвратимость наказания за участие в террористической группировке, предупреждение террористических актов, оснащение украинских правоохранителей современными техническими средствами, информирование общественности об угрозе и масштабах терроризма.

Как мы ранее сообщали, СБУ предупредила восемь терактов в Украине в 2018 году. Всего же в период с 2016 по 2018 годы в Украине предупредили 28 террористических актов.

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