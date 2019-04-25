Порошенко утвердил решение СНБО по финансированию сектора обороны и безопасности

СНБО предложил повысить денежное обеспечение для военных и силовиков, а также увеличить траты на оборону

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о внесении предложения к Бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с финансированием сектора обороны и безопасности страны. Президент Петр Порошенко своим указом утвердил данное решение.

Так, согласно решению, Министерство финансов должно будет предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на безопасность и оборону Украины в объеме не менее 5% от ВВП.

В свою очередь Кабинету министров поручается обеспечить должное финансирование сектора безопасности и обороны по следующим направлениям:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;

совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;

создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск (сил);

создание и обеспечение функционирования системы управления силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;

поддержание существующих возможностей, а также повышение возможностей ВСУ;

развитие вооружения, военной и специальной техники;

создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности современного высокоточного ракетного вооружения;

обеспечение функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации;

усиление контрразведывательного обеспечения и борьба с терроризмом;

развитие разведывательных возможностей Украины и создание разведывательного сообщества Украины, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины;

должное кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны и реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Также Кабмин должен подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет-2019 об увеличении размера денежного обеспечения пограничников, сотрудников СБУ и Управления госохраны.

Отметим, что в целом расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 год в госбюджете предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн, что составляет 5,38% от ВВП.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов называл главный приоритет в обороне Украины. По его словам, у военных скоро появится вооружение, способное уничтожать врага за сотни километров.

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