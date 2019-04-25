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Порошенко утвердил решение СНБО по финансированию сектора обороны и безопасности

Сегодня, 16:44

СНБО предложил повысить денежное обеспечение для военных и силовиков, а также увеличить траты на оборону

Фото: Facebook

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о внесении предложения к Бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с финансированием сектора обороны и безопасности страны. Президент Петр Порошенко своим указом утвердил данное решение.

Так, согласно решению, Министерство финансов должно будет предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на безопасность и оборону Украины в объеме не менее 5% от ВВП.

В свою очередь Кабинету министров поручается обеспечить должное финансирование сектора безопасности и обороны по следующим направлениям:

  • развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
  • совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
  • создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск (сил);
  • создание и обеспечение функционирования системы управления силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
  • поддержание существующих возможностей, а также повышение возможностей ВСУ;
  • развитие вооружения, военной и специальной техники;
  • создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности современного высокоточного ракетного вооружения;
  • обеспечение функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
  • реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации;
  • усиление контрразведывательного обеспечения и борьба с терроризмом;
  • развитие разведывательных возможностей Украины и создание разведывательного сообщества Украины, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины;
  • должное кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны и реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Также Кабмин должен подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет-2019 об увеличении размера денежного обеспечения пограничников, сотрудников СБУ и Управления госохраны.

Отметим, что в целом расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 год в госбюджете предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн, что составляет 5,38% от ВВП.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов называл главный приоритет в обороне Украины. По его словам, у военных скоро появится вооружение, способное уничтожать врага за сотни километров.

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Тег безопасность, Порошенко, финансирование, СНБО, оборона, решение

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