Порошенко утвердил решение СНБО по финансированию сектора обороны и безопасности
СНБО предложил повысить денежное обеспечение для военных и силовиков, а также увеличить траты на оборону
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о внесении предложения к Бюджетной декларации на 2020-2022 годы по статьям, связанным с финансированием сектора обороны и безопасности страны. Президент Петр Порошенко своим указом утвердил данное решение.
Так, согласно решению, Министерство финансов должно будет предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на безопасность и оборону Украины в объеме не менее 5% от ВВП.
В свою очередь Кабинету министров поручается обеспечить должное финансирование сектора безопасности и обороны по следующим направлениям:
- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
- совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
- создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск (сил);
- создание и обеспечение функционирования системы управления силами обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
- поддержание существующих возможностей, а также повышение возможностей ВСУ;
- развитие вооружения, военной и специальной техники;
- создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности современного высокоточного ракетного вооружения;
- обеспечение функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
- реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации;
- усиление контрразведывательного обеспечения и борьба с терроризмом;
- развитие разведывательных возможностей Украины и создание разведывательного сообщества Украины, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины;
- должное кадровое обеспечение субъектов сектора безопасности и обороны и реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.
Также Кабмин должен подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет-2019 об увеличении размера денежного обеспечения пограничников, сотрудников СБУ и Управления госохраны.
Отметим, что в целом расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 год в госбюджете предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн, что составляет 5,38% от ВВП.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов называл главный приоритет в обороне Украины. По его словам, у военных скоро появится вооружение, способное уничтожать врага за сотни километров.
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