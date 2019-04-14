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Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Сегодня, 20:24

Президент рассказал, что получила Украина от встреч с Меркель и Макроном


Президент Петр Порошенко заявляет о наличии инструментов для обеспечения устойчивого прекращения огня с 18 апреля и обещает прорыв в освобождении пленных в случае своего переизбрания.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина", отвечая на вопрос относительно договоренностей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми Порошенко встретился 12 апреля.

"Мы твердо отметили, что после второго тура выборов мы соберем "нормандский формат" на самом высоком уровне, и должен быть обеспечен прорыв и в освобождении пленных (и здесь я не сомневаюсь, что это произойдет сразу же после выборов в очень короткий срок) и по принесению мира на многострадальный Донбасс. Мы имеем инструменты, каким образом обеспечить устойчивое прекращение огня, которое должно быть начато уже с 18 апреля", – заявил президент.

По его словам, нужно начать имплементировать пакет по безопасности Минских договоренностей, "включая вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники и артиллерии, контроль над неконтролируемой участком границы и прогресс по "голубым каскам"".

"Первое, что я хочу принести сразу после победы на президентских выборах – это мир. Это начало политического процесса на Донбассе с сохранением унитарного устройства и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", – отметил Порошенко, добавив, что говорил об этом с Макроном и Меркель.

Он также заявил, что договорился с лидерами Германии и Франции о поступлении в этом году средств от европейских партнеров.

"И второе – это развитие экономического сотрудничества, развитие поддержки нас на международной арене, продолжение санкций, если Путин не отреагирует и не продемонстрирует прогресс в имплементации Минских соглашений. И отдельное развитие азово-черноморского бассейна, отдельное развитие Донбасса. Деньги, когда будет построена и транспортная инфраструктура, и электрификация железной дороги, и инфраструктура портов. Эти европейские деньги уже в этом году должны поступить, и об этом мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером Германии", – сказал он.

Порошенко также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не отменила встречу с ним, несмотря на то, что за день до этого потеряла мать.

Как сообщалось, Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе.

Отметим, что 10 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была достигнута предварительная договоренность о введении 18 апреля перемирия по случаю пасхальных праздников.

Стоит также напомнить, что ранее переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.


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Тег выборы, интервью, видео, Донбасс, Порошенко, Меркель, перемирие, освобождение заложников, Макрон, телеканал Украина, Панюта

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