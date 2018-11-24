Порошенко уволил еще одного председателя ОГА
Президент назначил Фищука председателем Черновицкой обладминистрации в феврале 2015 года
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Черновицкой обладминистрации Александра Фищука. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности главы Черновицкой областной государственной администрации соответственно с поданным им заявлением", – говорится в сообщении.
Порошенко назначил Фищука председателем Черновицкой обладминистрации в феврале 2015 года.
Вчера президент уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.
Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.
Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса ("Препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета").
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