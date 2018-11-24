Порошенко уволил еще одного председателя ОГА

Сегодня, 02:46

Президент назначил Фищука председателем Черновицкой обладминистрации в феврале 2015 года

bukoda.gov.ua
bukoda.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Черновицкой обладминистрации Александра Фищука. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности главы Черновицкой областной государственной администрации соответственно с поданным им заявлением", – говорится в сообщении.

Порошенко назначил Фищука председателем Черновицкой обладминистрации в феврале 2015 года. 

Вчера президент уволил главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций. 

Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса ("Препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета").

Ранее сообщалось, что в Запорожье чиновника городского совета обвиняют в злоупотреблении властью, которое нанесло бюджету ущерб на более чем два миллиона гривен. Как сообщает управление защиты экономики полиции области, реконструкция Дворца спорта "Юность" финансировалась из городской казны.
Порошенко, увольнение, Фищук, Петр Порошенко, черновицкая ОГА

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Источник:

"Сегодня"

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