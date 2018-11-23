Порошенко уволил главу Луганской ОГА
Депутат Верховной Рады от БПП Юрий Гарбуз был назначен главой Луганской ОГА в апреле 2016 года вместо Георгия Туки
Президент Петр Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.
Соответствующий указ №383/2018 Президент подписал 22 ноября, сообщается на сайте Главы государства.
"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича от должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.
Депутат Верховной Рады от БПП Юрий Гарбуз был назначен главой Луганской ОГА в апреле 2016 года вместо Георгия Туки.
Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 24 октября, согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.
Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса ("Препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета").
Ранее сообщалось, что в Запорожье чиновника городского совета обвиняют в злоупотреблении властью, которое нанесло бюджету ущерб на более чем два миллиона гривен. Как сообщает управление защиты экономики полиции области, реконструкция Дворца спорта "Юность" финансировалась из городской казны.
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