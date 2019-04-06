Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления
Соответствующий указ № 105 от 5 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства
Президент Украины Петр Порошенко, который ранее уволил первого замглавы Госпогранслужбы, подписал указ об увольнении Василия Куйбиды с должности президента Национальной академии государственного управления, сообщает сайт главы государства.
"Уволить Куйбиду Василия Степановича с должности президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины согласно поданному им заявлению", – сказано .
Соответствующий указ № 105 от 5 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.
В то же время Порошенко подписал другой указ №106 от 5 апреля 2019 года о назначении на эту должность временно исполняющего обязанности первого вице-президента академии Анатолия Савкова.
"Временно возложить исполнение обязанностей президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины на Савкова Анатолия Петровича – первого вице-президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины", – сказано в тексте указа.
Куйбида был назначен руководителем Национальной академии государственного управления указом от 31 августа 2016 года.
Кроме того, президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря, подписав соответствующий указ.
Кроме того, недавно глава государства уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка, который был назначен президентом в сентябре 2017-го. Позже Порошенко назначил временного руководителя СВР.
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