Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Семочко
Как уточнил президент, соответствующий документ был подписан в пятницу
Президент Петр Порошенко заявил, что уволил первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко с занимаемой должности 12 апреля. Об этом он сообщил в ходе общения с прессой на НСК "Олимпийский", где в воскресенье, 14 апреля, должны были состояться дебаты Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского.
"В пятницу заместитель главы Службы внешней разведки Семочко уволен с должности", – сказал Порошенко.
Напомним, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.
Позднее НАБУ открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует первый заместитель главы Службы внешней разведки Семочко.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко. При этом 14 марта Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который заявлял об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.
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