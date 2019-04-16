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Порошенко уволил первого замглавы СВР Семочко – указ

Сегодня, 02:46

Порошенко подписал указ 12 апреля

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко, сообщает сайт главы государства.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Соответствующий указ №143/2019 обнародован на сайте главы государства.

Напомним, Порошенко подписал указ 12 апреля.


Напомним, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Позднее НАБУ открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует первый заместитель главы Службы внешней разведки Семочко.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко. При этом 14 марта Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который заявлял об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

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Тег Порошенко, увольнение, указ, Семочко

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