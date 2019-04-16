Порошенко уволил первого замглавы СВР Семочко – указ
Порошенко подписал указ 12 апреля
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко, сообщает сайт главы государства.
"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Соответствующий указ №143/2019 обнародован на сайте главы государства.
Напомним, Порошенко подписал указ 12 апреля.
Напомним, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.
Позднее НАБУ открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует первый заместитель главы Службы внешней разведки Семочко.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко. При этом 14 марта Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который заявлял об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко уволил первого замглавы СВР Семочко – указ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Семочко
Как уточнил президент, соответствующий документ был подписан в пятницу
Дело первого замглавы Службы внешней разведки Семочко: в спецслужбе сделали заявление
Служба проводит внутреннее расследование, оснований для отстранения Семочко нет