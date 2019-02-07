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Порошенко уволил посла, назначенного Януковичем

Сегодня, 16:53

Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича

Фото: president.gov.ua
Порошенко уволил посла, назначенного Януковичем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/313/957/5c5313957c2ae.jpg Политика Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича

Президент Украины Петр Порошенко освободил Владимира Толкача с должности посла Украины в Кувейте. Об этом говорится на официальном сайте главы государства. 

"Уволить Толкача Владимира Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", – говорится в тексте соответствующего указа №31/2019.

Напомним, Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича. Ранее В.Толкач работал поверенным МИД Украины в Ираке, консулом. До этого он возглавлял отдел ОБСЕ департамента ООН МИД Украины.

Как мы писали ранее, в ООН еще в 2017 году заговорили о масштабном реформировании организации и вот теперь, с нынешнего года, внедряется т.н. "институт послов". Таким образом, в Украине будет действовать так называемый "посол ООН". Планируется такое нововведение к 2019 году. 

 

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Тег Кувейт, Порошенко, увольнение, посол

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Источник:

Интерфакс-Украина

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