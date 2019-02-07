Порошенко уволил посла, назначенного Януковичем
Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича
Президент Украины Петр Порошенко освободил Владимира Толкача с должности посла Украины в Кувейте. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
"Уволить Толкача Владимира Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", – говорится в тексте соответствующего указа №31/2019.
Напомним, Толкач был назначен послом Украины в Кувейте в июле 2010 года указом экс-президента Виктора Януковича. Ранее В.Толкач работал поверенным МИД Украины в Ираке, консулом. До этого он возглавлял отдел ОБСЕ департамента ООН МИД Украины.
Как мы писали ранее, в ООН еще в 2017 году заговорили о масштабном реформировании организации и вот теперь, с нынешнего года, внедряется т.н. "институт послов". Таким образом, в Украине будет действовать так называемый "посол ООН". Планируется такое нововведение к 2019 году.
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