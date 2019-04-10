Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации
Врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко
Президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.
"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности главы Одесской областной государственной администрации", – говорится в указе главы государства №119/2019 от 10 апреля, обнародованном на сайте президента.
Согласно указу №120/2019, Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на Сергея Паращенко.
Кроме того, указом №118/2019 глава государства отменил свои указы от 6 апреля об отстранении Степанова с занимаемой должности и о временном исполнении обязанностей главы ОГА Паращенко.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова.
Как сообщалось, двумя ранее президент Петр Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Маскима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов.
Степанов, однако, отказался уходить в отставку, заявив, что вопрос его увольнения – это компетенция Кабинета министров. Более, того, губернатор запустил флеш-моб в свою поддержку.
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