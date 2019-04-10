Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации

Врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

Фото: president.gov.ua

Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e33/e5b/5cae33e5b0da5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e33/e5b/5cae33e5b0da5.jpeg 2019-04-10T21:26:00+03:00 Политика Врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

Президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности главы Одесской областной государственной администрации", – говорится в указе главы государства №119/2019 от 10 апреля, обнародованном на сайте президента.

Согласно указу №120/2019, Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на Сергея Паращенко.

Кроме того, указом №118/2019 глава государства отменил свои указы от 6 апреля об отстранении Степанова с занимаемой должности и о временном исполнении обязанностей главы ОГА Паращенко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова.

Как сообщалось, двумя ранее президент Петр Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Маскима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов.

Степанов, однако, отказался уходить в отставку, заявив, что вопрос его увольнения – это компетенция Кабинета министров. Более, того, губернатор запустил флеш-моб в свою поддержку.

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