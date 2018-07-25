Порошенко ужесточил наказание для неплательщиков алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей на надлежащее содержание, тем самым ужесточив ответственность для должников алиментов, сообщает пресс-служба главы государства.

Таким образом, вносятся изменения в действующее законодательство, предусматривающие защиту прав детей и их надлежащего материального обеспечения, особенно тех, которые воспитываются в неполных семьях.

Документом установлено действенный механизм привлечения к юридической ответственности лиц за неуплату алиментов и уклонение в дальнейшем нарушителей от отбывания назначенного взыскания за неуплату алиментов.

Если должник не выплачивает алименты шесть месяцев, то он будет наказан общественными работами на срок от 120 до 240 часов.

В случае, если неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который тяжело болен, привела к возникновению задолженности за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов. Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения увеличивает срок общественных работ от 240 до 360 часов. Уклонения лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до десяти суток.

Также законом предусмотрены меры, которые будут применяться к родителям или лицам, их заменяющих, в случае уклонения ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года влекут наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов.

Документ предполагает наказание для одного из родителей ребенка, который живет отдельно, за нарушение мер по участию в воспитании ребенка. За такое нарушение полагается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года – штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов и временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничения в праве управления транспортным средством к выполнению решения.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.