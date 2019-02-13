Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

Сегодня, 01:23

В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Фото: president.gov.ua
Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg Политика В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно ст. 106 Конституции, президент осуществляет полномочия по помилованию осужденных граждан от отбывания наказания.

По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин. При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания.

Читайте также

Также одному помилованному, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, в апреле он вышел на свободу. Все помилованные осуждены впервые. Восемь человек из помилованных – люди пенсионного возраста.

В течение 2018 года в Администрацию президента поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайство о помиловании 718 человек.

Не получили помилования 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившие тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания.

Помилование является единственным законодательно определенным способом для пожизненно осужденных лиц получить шанс выйти на волю. Право ходатайствовать о помиловании они получают только после отбытия 20 лет наказания. В течение 2018 года Комиссией по вопросам помилования были рассмотрены ходатайства о помиловании 59 пожизненно осужденных.

Ранее для продолжения освобождения украинских заложников Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.

Также Петр Порошенко своим указом помиловал 14 человек – трех женщин и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьмерым были сокращены сроки отбывания наказания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, заключенные, осужденные, Петр Порошенко, помиловал

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко помиловал иранца, на которого обменяли украинского моряка – адвокат

14 января, 23:24

Защитник пояснил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже

Порошенко помиловал первую украинку, получившую пожизненный срок

1 марта 2018, 22:20

По словам заместителя министра юстиции, Кушинская в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Как будут выбирать президента жители ОРДЛО

Хацкевич: «Мы должны выдерживать концентрацию весь матч»

Маркл устроила из-за детей Кейт Миддлтон истерик - СМИ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления РФ

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?