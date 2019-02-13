Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Фото: president.gov.ua

Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg 2019-02-13T01:23:00+02:00 Политика В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно ст. 106 Конституции, президент осуществляет полномочия по помилованию осужденных граждан от отбывания наказания.

По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин. При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания.

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Также одному помилованному, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, в апреле он вышел на свободу. Все помилованные осуждены впервые. Восемь человек из помилованных – люди пенсионного возраста.

В течение 2018 года в Администрацию президента поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайство о помиловании 718 человек.

Не получили помилования 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившие тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания.

Помилование является единственным законодательно определенным способом для пожизненно осужденных лиц получить шанс выйти на волю. Право ходатайствовать о помиловании они получают только после отбытия 20 лет наказания. В течение 2018 года Комиссией по вопросам помилования были рассмотрены ходатайства о помиловании 59 пожизненно осужденных.

Ранее для продолжения освобождения украинских заложников Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.

Также Петр Порошенко своим указом помиловал 14 человек – трех женщин и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьмерым были сокращены сроки отбывания наказания.

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