Порошенко: В 2018 году украинцы получат 4G

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в тендере по лицензиям 4G и пообещал, что новое поколение интернет-связи станет доступным для украинцев уже в этом году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Интернет-связь в сравнении с 4 годами ранее – это как с дрезины пересесть на современный скоростной экспресс, отметил президент.

"Сегодня мы вручаем лицензии победителям 4G-тендера. Итак, можно уверенно утверждать, что в 2018 году украинские потребители получат возможность пользоваться современными услугами 4G связи. За четыре года мы внедрили две технологии – 3G и 4G. Разница тогда и теперь – это как с дрезины пересесть на современный скоростной экспресс", – сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что уже в этом году в крупных городах до 60% населения получат значительно более качественные, современные интернет-услуги со значительно более высокой скоростью.

Президент добавил, что благодаря открытому конкурсу по лицензиям, существенно пополнился украинский бюджет.

"Поздравляю всех украинцев. Благодаря открытому конкурсу на лицензии 4-го поколения связи государственный бюджет сегодня получил 5,434 млрд грн при запланированных 4 миллиардах. Всего за 4G лицензии государство получило 7,9 млрд грн", – подчеркнул Порошенко.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина готовится к запуску 4G-связи и указал на ее преимущества. Оказалось, что Украина – единственная страна Европы, где до сих пор нет мобильного интернета четвертого поколения. Таких стран в мире – около двадцати: одна страна Латинской Америки, несколько – в Азии, и еще примерно десять – в Африке.