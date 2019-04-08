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Порошенко в ближайшие дни назначит судей Антикоррупционного суда

Вчера, 23:59

Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще

Фото: president.gov.ua
Порошенко в ближайшие дни назначит судей Антикоррупционного суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a34/3ad/5caa343ad342d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a34/3ad/5caa343ad342d.jpeg Политика Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе подпишет указ о назначении судей в Высший антикоррупционный суд.

"На этой неделе я должен подписать указ, мы должны запустить Антикорупционный суд", – сказал Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще.

Порошенко сообщил, что конкурс на отбор участников Антикоррупционного суда прошел с участием международных экспертов, а его результаты признали "во всем мире". Порошенко считает, что избранные судьи, ученые и адвокаты являются "гарантом кардинальных изменений в стране". 

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.


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Тег Порошенко, судьи, васу, антикоррупционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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