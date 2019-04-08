Порошенко в ближайшие дни назначит судей Антикоррупционного суда
Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе подпишет указ о назначении судей в Высший антикоррупционный суд.
"На этой неделе я должен подписать указ, мы должны запустить Антикорупционный суд", – сказал Порошенко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, конкурс на должности судей был проведен блестяще.
Порошенко сообщил, что конкурс на отбор участников Антикоррупционного суда прошел с участием международных экспертов, а его результаты признали "во всем мире". Порошенко считает, что избранные судьи, ученые и адвокаты являются "гарантом кардинальных изменений в стране".
Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.
Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в ближайшие дни назначит судей Антикоррупционного суда". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состав Высшего антикоррупционного суда: комиссия ответила на обвинения
Комиссия заявляет, учла пожелания общественных деятелей во время отбора
В Европарламенте указали на главную проблему Украины
У украинского государства есть проблема посерьезней Путина
Запуск Антикоррупционного суда: Кабмин принял два важных решения
Правительство урегулировало вопрос деятельности членов общественного совета международных экспертов