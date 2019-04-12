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Порошенко в Европе, Кабмин в Раде, Совбез ООН собирается по Судану: топ-темы дня

Сегодня, 11:38

В Киеве продолжается Форум по безопасности, а в Алжире пройдут "миллионные манифестации"


В пятницу, 12 апреля, мировые и украинские СМИ будут следить за основными темами, которые получат свое развитие в течение дня.

Европейский вояж Петра Порошенко. В Германии он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а в Париже – с президентом Франции Эммануэлем Макроном . С французским лидером также встретится и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

В Киеве продолжается XII Форум по безопасности "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и мероприятия", организованный Фондом "Открой Украину" совместно с Центром Разумкова и Chatham House. На нем присутствуют более тысячи гостей. В числе спикеров – президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, глава Кабмина Владимир Гройсман и министры, украинские и зарубежные дипломаты, политики, политологи и эксперты, члены правительств других стран.

Верховная Рада проведет Час вопросов к правительству, после чего продолжит рассматривать проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного.

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по ситуации в Судане , где 11 апреля военные отстранили от власти президента Омара аль-Башира, распустили парламент и ввели чрезвычайный режим.

Оппозиция и молодежные движения Алжира проведут "миллионные манифестации" по всей стране с требованием немедленной отставки временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи и членов его правительства.

О том, какими были итоги дня 11 апреля , читайте на сайте "Сегодня" и смотрите в сюжете:


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Тег Кабмин, Алжир, Судан, Рада, Порошенко, Меркель, Зеленский, Макрон, языковой закон

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