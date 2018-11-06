Порошенко в Финляндии выступит на Саммите Европейской народной партии
Глава украинского государства проведет ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и политиками
Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Финляндию 7-8 ноября, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Украинский лидер по приглашению президента Европейской народной партии примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.
Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и другими высокопоставленными лицами ЕС из Европейской народной партии.
Порошенко в свою очередь намерен обсудить вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны Евросоюза по внедрению реформ и противодействии российской агрессии. Также он будет настаивать на продлении санкций против России.
Напомним, на днях президент Украины ездил с визитом в Турцию, где встретился с турецким лидером Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем, открыл консульство Украины в Анталии. Читайте подробней об итогах визита Порошенко в Турцию.
Отметим, что 11 ноября президент собрался в Париж. Там будут праздновать 100-летие окончания Первой мировой войны. Во Францию приглашены также президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Порошенко и Путин не зря приглашены в Париж – Меркель есть некий план по разрешению ситуации на Донбассе.
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