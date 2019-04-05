Порошенко в Германии встретится с Меркель: названа дата визита

Представитель правительства ФРГ объяснил, есть ли связь этих переговоров с выборами в Украине

Фото: AFP

Порошенко в Германии встретится с Меркель: названа дата визита //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/735/030/5ca735030749b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/735/030/5ca735030749b.jpg 2019-04-05T14:01:13+03:00 Политика Представитель правительства ФРГ объяснил, есть ли связь этих переговоров с выборами в Украине

Президент Украины Петр Порошенко посетит Германию 12 апреля, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, у Меркель с Порошенко запланирован на этот день совместный обед, после чего они выступят перед прессой.

На вопрос журналистов, не стоит ли под переговорами понимать поддержку Меркель президентских амбиций Порошенко, он ответил: "Нет, так не нужно это интерпретировать. Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура. Важно, что независимо от того, какое решение примут избиратели, Германия будет продолжать поддерживать ориентированную на проведение реформ Украину".

Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.

Отметим, на днях у Меркель рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского в случае победы на выборах. Так, председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль предостерег кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко в Германии встретится с Меркель: названа дата визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.