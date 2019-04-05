Порошенко в Германии встретится с Меркель: названа дата визита
Представитель правительства ФРГ объяснил, есть ли связь этих переговоров с выборами в Украине
Президент Украины Петр Порошенко посетит Германию 12 апреля, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, у Меркель с Порошенко запланирован на этот день совместный обед, после чего они выступят перед прессой.
На вопрос журналистов, не стоит ли под переговорами понимать поддержку Меркель президентских амбиций Порошенко, он ответил: "Нет, так не нужно это интерпретировать. Украинские избиратели примут демократическое решение, которое они считают правильным, в ходе второго тура. Важно, что независимо от того, какое решение примут избиратели, Германия будет продолжать поддерживать ориентированную на проведение реформ Украину".
Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.
Отметим, на днях у Меркель рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского в случае победы на выборах. Так, председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль предостерег кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России.
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