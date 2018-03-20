Порошенко в Катаре пришел на выставку с участием украинцев: опубликованы фото

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Катар принял участие в открытии сельскохозяйственной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018, на который был и украинский стенд, сообщает пресс-служба главы государства.

Вместе с украинским президентом с представленной на выставке украинской продукцией ознакомились премьер-министр, министр внутренних дел Катара шейх Абдулла бин Насер бин Халиф Аль Тани, а также министр экономки и торговли этой страны шейх Ахмед бин Джасим бин Мохаммед Аль Тани.

Порошенко поздравил украинских участников выставки и отметил, что сегодня будет подписан ряд документов, в частности по защите инвестиций и открытии рынков для украинских производителей.

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Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 – крупнейшая международная специализированная сельскохозяйственная выставка, которая проводится в Катаре в Дохе с 2012 года. Выставка имеет целью собрать предложения ведущих производителей агропромышленной продукции, новой техники и технологий в сельскохозяйственной сфере с целью их возможного использования для обеспечения продовольственной безопасности Катара.

В работе прошлогодней выставки AGRITEQ-2017 приняли участие более 120 компаний из 20 стран мира: Египет, Эфиопия, Германия, Саудовская Аравия, Китай, Швейцария, Великобритания, Польша, Мексика, Турция, ОАЭ, Украина, Япония и др.

Как сообщалось, Порошенко провел переговоры в Катаре. Глава украинского государства обсудил с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани, на которых, среди прочего, обсудили вопрос возможности реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

В августе прошлого года Украина получила безвиз с Катаром. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.