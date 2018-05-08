Порошенко: "В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинскую армию очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Об этом он заявил по случаю Дня памяти и примирения.

"В конце прошлого месяца Виктор Муженко (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) утвердил программу мероприятий относительно возобновления и внедрения национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины. Армию, наконец, окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Эти рудименты негативно влияли на боевой дух украинского войска. Они морочат нам голову обманными пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как изменится украинская армия: с рекрутами и без прапорщиков

Также Порошенко напомнил, что за четыре года Украина совершила ряд результативных шагов, которые укрепили национальную идентичность.

"Мы возвращаемся к своим истокам и к собственной украинской истории. В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Как сообщалось, Петр Порошенко считает главной целью Путина в отношении Украины – а это вернуть ее в СССР, о возрождении которого он мечтает. По его словам, Москва стремится дискредитировать достижения Революции достоинства, которых Украина добилась за последние четыре года.